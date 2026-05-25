Τεχεράνη: «Όχι» σε βιαστική συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Δεν συζητάμε τώρα τα πυρηνικά»

Σε μια προσεκτικά ζυγισμένη τοποθέτηση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, επιβεβαιώνοντας μεν τη σημαντική πρόοδο στις διπλωματικές διαβουλεύσεις, αλλά ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι η απόλυτη προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η παύση των εχθροπραξιών και η προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων, επιλέγοντας να αγνοήσει τη ρητορική πίεσης και τις απειλές της Ουάσινγκτον.

Πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά χωρίς εγγυήσεις

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε την πρόοδο στην πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη δρόμος.

«Έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων συζήτησης, αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη», τόνισε.

Ο Μπαγκαΐ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» πως οι ΗΠΑ θα τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους σε μια πιθανή συμφωνία, συμπληρώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για τις «απειλές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των διαμεσολαβητών και στην περιφερειακή διάσταση των συνομιλιών.

«Οι αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες προκλήθηκαν από τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο.

«Στοχεύουμε στο πεδίο της δράσης, όχι στα tweets»

Απαντώντας έμμεσα στις πρόσφατες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του εργάζεται για την ουσία και όχι για τις εντυπώσεις.

«Έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε, αν προσπαθούμε να απαντάμε σε tweets δεν θα φτάσουμε στα πιο σημαντικά πράγματα».

«Οι απειλές, η πίεση, η δημοσίευση γελοιογραφιών είναι μέρος της πολιτικής στην άλλη πλευρά του κόσμου», σχολίασε.



Στην ίδια γραμμή, ο Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι το πυρηνικό ζήτημα έχει μετατεθεί για αργότερα.

«Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου, και σε αυτό το στάδιο δεν συζητάμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος», σημείωσε.

Η στρατηγική απάντησης του Ιράν

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ τόνισε την αυτονομία της στρατηγικής της Τεχεράνης απέναντι στις προκλήσεις.

«Είμαστε προσηλωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Όπου είναι απαραίτητο, απαντάμε. Έχουμε το δικό μας στυλ, και δεν πρόκειται να αντιγράψουμε το στυλ και την προσέγγιση του εχθρού», είπε χαρακτηριστικά.

«Ως ένα πολιτισμένο και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο, με όποιον τρόπο είναι κατάλληλος, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη πράξει στο παρελθόν».

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, ISNA