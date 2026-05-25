Τεχεράνη: «Όχι» σε βιαστική συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Δεν συζητάμε τώρα τα πυρηνικά»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Uncategorized

Ιράν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια προσεκτικά ζυγισμένη τοποθέτηση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, επιβεβαιώνοντας μεν τη σημαντική πρόοδο στις διπλωματικές διαβουλεύσεις, αλλά ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

LIVE – Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι η απόλυτη προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η παύση των εχθροπραξιών και η προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων, επιλέγοντας να αγνοήσει τη ρητορική πίεσης και τις απειλές της Ουάσινγκτον.

Πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά χωρίς εγγυήσεις

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε την πρόοδο στην πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη δρόμος.

«Έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων συζήτησης, αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη», τόνισε.

Ο Μπαγκαΐ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» πως οι ΗΠΑ θα τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους σε μια πιθανή συμφωνία, συμπληρώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για τις «απειλές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των διαμεσολαβητών και στην περιφερειακή διάσταση των συνομιλιών.

«Οι αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες προκλήθηκαν από τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο.

«Στοχεύουμε στο πεδίο της δράσης, όχι στα tweets»

Απαντώντας έμμεσα στις πρόσφατες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του εργάζεται για την ουσία και όχι για τις εντυπώσεις.

«Έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε, αν προσπαθούμε να απαντάμε σε tweets δεν θα φτάσουμε στα πιο σημαντικά πράγματα».

«Οι απειλές, η πίεση, η δημοσίευση γελοιογραφιών είναι μέρος της πολιτικής στην άλλη πλευρά του κόσμου», σχολίασε.


Στην ίδια γραμμή, ο Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι το πυρηνικό ζήτημα έχει μετατεθεί για αργότερα.

«Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι ο τερματισμός του πολέμου, και σε αυτό το στάδιο δεν συζητάμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος», σημείωσε.

Η στρατηγική απάντησης του Ιράν

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ τόνισε την αυτονομία της στρατηγικής της Τεχεράνης απέναντι στις προκλήσεις.

«Είμαστε προσηλωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Όπου είναι απαραίτητο, απαντάμε. Έχουμε το δικό μας στυλ, και δεν πρόκειται να αντιγράψουμε το στυλ και την προσέγγιση του εχθρού», είπε χαρακτηριστικά.

«Ως ένα πολιτισμένο και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο, με όποιον τρόπο είναι κατάλληλος, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη πράξει στο παρελθόν».

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, ISNA

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακμή: Πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει να τα σταματάμε – Το Cleveland Clinic απαντά

Έχετε φούσκωμα ή πάτε συχνά στην τουαλέτα; Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα καρκίνου των ωοθηκών

Δημόσιο: Πάνω από 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» – Γιατί είναι πρωταθλητές τα νοσοκομεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτά είναι τα ταμεία που πιστώνουν σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς-Τι ώρα θα δείτε τα...

Γιατί οι εγγενείς κβαντικές ιδιότητες της σκοτεινής ύλης των αξιονίων είναι εντελώς ανιχνεύσιμες

Χάκερ παρακάμπτουν διορθωτική ενημέρωση και εκμεταλλεύονται παλαιότερο κενό ασφαλείας σε συσκευές SonicWall
περισσότερα
23:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο από το «T-Center»: Ίσως μια μέρα παίξω και στην EuroLeague – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο «T-Center» για να παρακολουθήσει τον τελικό μεταξ...
05:48 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 24/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 24/5/2026. 
04:41 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Κιέβο: Μαζική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του ...
13:43 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη

Για την Κύπρο, τις αγορές των ομολόγων και για τα δημοσιονομικά θέματα μίλησε μεταξύ άλλων ο π...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν