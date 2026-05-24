Κιέβο: Μαζική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας «μαζικής» επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Κτήριο κατοικιών έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων και δεκάδες άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε υπόγειο σταθμό του μετρό στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFΡ.

«Η πρωτεύουσα δέχθηκε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Πόλης του Κιέβου.

«Υπάρχουν επί του παρόντος αναφορές για πλήγματα στις περιοχές Σεβτσενκιφσκι, Ντνιπρόβσκι και Ποντίλσκι. Προκαταρκτικά, έχουν αναφερθεί πυρκαγιές και ζημιές σε οικιστικά κτίρια», πρόσθεσε.

«Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απειλή των βαλλιστικών πυραύλων παραμένει υπάρχουσα. Μείνετε σε καταφύγια», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας μεγάλης ρωσικής αεροπορικής επιδρομής τις επόμενες ώρες με όπλα όπως ο Ορέσνικ, ρωσικός πύραυλος με πυρηνική ισχύ.

Πηγή: AFP