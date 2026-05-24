Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο – Αποκλεισμός της περιοχής και πληροφορίες για 2 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Για δύο τραυματίες στη διάρκεια συμπλοκής με δυνάμεις ασφαλείας κάνουν λόγο τα διεθνή δίκτυα, μεταδίδοντας εικόνες συναγερμού στην περίμετρο του Λευκού Οίκου έπειτα από αναφορές για μπαράζ πυροβολισμών, το Σάββατο το βράδυ.

Δημοσιογράφοι του ABC και του CNN μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας φώναζαν «πέστε κάτω», ενώ ακούγονταν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί.

Σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Σελίν Γουάνγκ του δικτύου ABC περιγράφει τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος καθώς ακούγονται δεκάδες πυροβολισμοί.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα κοινωνικό βίντεο από τη Βόρεια Πλατεία (North Lawn) του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου όπου βρισκόμαστε τώρα»

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Ο επικεφαλής του FBI, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, επιβεβαίωσε χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά κοντά στον χώρο όπου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, στην Ουάσιγκτον, γεγονός που πυροδότησε την ανάπτυξη μεγάλης δύναμης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στον συγκεκριμένο τομέα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», την υπηρεσία φύλαξης του αμερικανού προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία «επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο», ανέφερε ο Κας Πατέλ μέσω X.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds – we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

Ένας αξιωματούχος των Μυστικών Υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η υπηρεσία ερευνά αναφορές για πυροβολισμούς στη συμβολή της 17ης Οδού και της Pennsylvania Avenue βορειοδυτικά, ακριβώς έξω από τον χώρο του Λευκού Οίκου.

Οι ήχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία (North Lawn), φαίνεται να προέρχονταν από την πλευρά του Κτιρίου Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ.

Ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη του Λευκού Οίκου ενώ οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στη βόρεια πτέρυγα.

BREAKING: FOX News’ Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα.