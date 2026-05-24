Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο – Αποκλεισμός της περιοχής και πληροφορίες για 2 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

shootings
Για δύο τραυματίες στη διάρκεια συμπλοκής με δυνάμεις ασφαλείας κάνουν λόγο τα διεθνή δίκτυα, μεταδίδοντας εικόνες συναγερμού στην περίμετρο του Λευκού Οίκου έπειτα από αναφορές για μπαράζ πυροβολισμών, το Σάββατο το βράδυ.

Δημοσιογράφοι του ABC και του CNN μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας φώναζαν «πέστε κάτω», ενώ ακούγονταν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί.

Σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Σελίν Γουάνγκ του δικτύου ABC περιγράφει τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος καθώς ακούγονται δεκάδες πυροβολισμοί.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα κοινωνικό βίντεο από τη Βόρεια Πλατεία (North Lawn) του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου όπου βρισκόμαστε τώρα»

Δείτε το live video από τη στιγμή των πυροβολισμών:

Ο επικεφαλής του FBI, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, επιβεβαίωσε χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά κοντά στον χώρο όπου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, στην Ουάσιγκτον, γεγονός που πυροδότησε την ανάπτυξη μεγάλης δύναμης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στον συγκεκριμένο τομέα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», την υπηρεσία φύλαξης του αμερικανού προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία «επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο», ανέφερε ο Κας Πατέλ μέσω X.

Ένας αξιωματούχος των Μυστικών Υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η υπηρεσία ερευνά αναφορές για πυροβολισμούς στη συμβολή της 17ης Οδού και της Pennsylvania Avenue βορειοδυτικά, ακριβώς έξω από τον χώρο του Λευκού Οίκου.

Οι ήχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία (North Lawn), φαίνεται να προέρχονταν από την πλευρά του Κτιρίου Εκτελεστικού Γραφείου Αϊζενχάουερ.

Ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη του Λευκού Οίκου ενώ οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στη βόρεια πτέρυγα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα.

