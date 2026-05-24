Εβάν Φουρνιέ: «Διαφορετική η άμυνα της Ρεάλ σε σχέση με της Φενερμπαχτσέ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εβάν Φουρνιέ περιμένει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα παρουσιαστεί γεμάτη ενέργεια και σκληράδα στον τελικό του Final Four της Euroleague (24/05, 21:00) με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» δεν συμφωνεί πάντως πως η ομάδα του θα χρειαστεί να παρουσιαστεί επιθετικά σε νούμερα κοντά στον μέσο όρο του, τους 90,7 πόντους που σημείωνε μέχρι το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενερμπαχτσέ, για να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, καθώς η άμυνα της «βασίλισσας» λειτουργεί διαφορετικά.

«Διαφορετικό παιχνίδι. Θα παίξουμε απέναντι σε διαφορετική άμυνα. Δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις, όταν παίζεις με διαφορετικές ομάδες. Η Ρεάλ έπαιζε απέναντι στη Βαλένθια, δηλαδή έπαιξε ένα up tempo παιχνίδι, με πολύ γρήγορο ρυθμό. Εμείς παίζαμε κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, την ομάδα με την καλύτερη άμυνα στη Λίγκα. Ξέρετε… κάθε παιχνίδι, έχει τη δική του ιστορία,» δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Αναλυτικά, η δήλωση του Εβάν Φουρνιέ:

-Εβάν, η Φενερμπαχτσέ, η ομάδα με την καλύτερη άμυνα της σεζόν στη Euroleague, κράτησε τον Ολυμπιακό, στους 79 πόντους, όταν ο μέσος όρος σας στην επίθεση πριν το τζάμπολ του ημιτελικού ήταν 90,7 πόντοι. Την ίδια ώρα, η αντίπαλος σας στον τελικό, Ρεάλ Μαδρίτης, έβαλε 105 πόντους απέναντι στη Βαλένθια. Νομίζεις πως θα χρειαστεί να σκοράρετε κοντά στον μέσο όρο σας για να κατακτήσετε το τρόπαιο;

-Η απουσία τριών σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, των Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα, αποτελεί πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό;
ΦΟΥΡΝΙΕ: «Δεν ξέρω θα δούμε… ».

-Που πιστεύεις πως θα κριθεί ο τελικός;
ΦΟΥΡΝΙΕ: «Περιμένω να παίξουν πολύ σκληρά, να παίξουν… απεγνωσμένα. Στο μπάσκετ μπορούν να συμβούν πολλά»

