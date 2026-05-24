La Liga: Υποβιβασμός για Χιρόνα και Μαγιόρκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Ο Πέπελου πανηγυρίζει δίπλα στον Λεβαντόφσκι στο Βαλένθια - Μπαρτσελόνα / REUTERS/Pablo Morano
Πικρό ήταν το φινάλε στη σεζόν για Μαγιόρκα και Χιρόνα που η νέα αγωνιστική περίοδος θα τους βρει στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Την ίδια στιγμή, έχοντας διασφαλίσει τον τίτλο στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα ήταν αδιάφορη στην τελευταία αγωνιστική της «La Liga» και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Βαλένθια, η οποία και πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της, την άνετη παραμονή της στην κατηγορία.

Η Έλτσε έμεινε όρθια και θα συνεχίσει και του χρόνου στη La Liga, η Χετάφε σφράγισε την επιστροφή στην Ευρώπη με τη νίκη της επί της Οσασούνα.
Αυλαία έπεσε ουσιαστικά στη La Liga για τη σεζόν 2025-26, καθώς το τελευταίο παιχνίδι της Βιγιαρέαλ κόντρα στην Ατλέτικο είναι αδιάφορο βαθμολογικά, με το μόνο που κρίνεται να είναι το γόητρο της 3ης θέσης. Στα ματς του Σαββατού (23/05), λοιπόν, κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις υποβιβασμοί, αλλά και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το Europa League και το Conference League.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της La Liga:

Σάββατο 23 Μαΐου

  • Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2
  • Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 3-1
  • Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
  • Θέλτα – Σεβίλλη 1-0
  • Μαγιόρκα – Ρεάλ Οβιέδο 3-0
  • Ρεάλ Μπέτις – Λεβάντε 2-1
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2
  • Χετάφε – Οσασούνα 1-0
  • Χιρόνα – Έλτσε 1-1

Κυριακή 17 Μαΐου

  • 22:00 Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Βαθμολογία

