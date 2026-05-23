Βεζένκοφ για τον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ: «Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ» – Δείτε το βίντεο

Ενόψει του τελικού του Final Four της Euroleague (24/05, 21:00), ο Σάσα Βεζένκοφ δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος από ποτέ για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση του τροπαίου, σε συνέντευξη του στο Olympiacos TV.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

Υπάρχει ανυπομονησία ή πίεση;

«Τίποτε από τα δύο. Νομίζω ότι ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Σήμερα είναι Σάββατο. Να ξυπνήσουμε αύριο, να είμαστε καλά και να είμαστε έτοιμοι να πάμε το απολαύσουμε και να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι».

Υπάρχει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνετε για να σηκώσει ο Ολυμπιακός την EuroLeague;

«Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί και εξασκηθεί. Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο κόσμος την Παρασκευή έδωσε βροντερό «παρών». Τι περιμένεις να δεις αύριο;

«Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολλοί. Δεν το σκέφτομαι πολύ γιατί θέλω να ζω την κάθε στιγμή ξεχωριστά, οπότε με το που βγω στο γήπεδο νομίζω θα το νιώσουμε όλοι μαζί και θα πάμε για τον στόχο μας».

Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού;

«Τους ευχαριστούμε. Να έρθουν να στηρίξουν με τη φωνή τους και στο τέλος όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».

