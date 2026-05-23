Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Ανατράπηκε αυτοκίνητο κι εγκλωβίστηκε ο οδηγός του – Δείτε φωτογραφίες:

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή – ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στο Δήμο Μακρακώμης της Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ένας αλλοδαπός, κάτοικος στην ευρύτερη περιοχή, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του πλησίον της διασταύρωσης Φτέρης στο Δήμο Μακρακώμης, πατώντας εκτός οδοστρώματος.

Στη συνέχεια το όχημά του ανετράπη εγκλωβίζοντάς τον στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ, 4 πυροσβεστών με 2 οχήματα και αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός δεν έχει χτυπήσει σοβαρά, ωστόσο θα διακομισθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία.

Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε στο πρανές, ενώ οι Πυροσβέστες προχώρησαν σε πλύση οδοστρώματος.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, διενεργεί το ΑΤ Σπερχειάδας.

Δείτε φωτογραφίες:

23:23 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

