Συνομιλία Μακρόν με Τραμπ για την εύρεση διπλωματικής λύσης με το Ιράν – Προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Εμανουέλ Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι αμερικανικές διαβουλεύσεις με το Ιράν, έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από το περιβάλλον του.

«Η Γαλλία ωθεί προς τη διπλωματική οδό και μια λύση με διαπραγματεύσεις, με υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, τη σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη, στη συνέχεια διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές (πυρηνική, βαλλιστική και περιφερειακή)», διευκρίνισε διπλωματική πηγή.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έκαναν σήμερα λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων, αλλά παρέμειναν επιφυλακτικές σχετικά με τις πιθανότητες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο. Μια συμφωνία «πλησιάζει», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας σε «50-50» τις πιθανότητες μιας «καλής» συμφωνίας ή της επανάληψης του πολέμου, σε δηλώσεις που έκανε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ώρες με στόχο να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις και να αποφευχθεί μια επανάληψη του πολέμου. Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησε «να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με το γραφείο του.

