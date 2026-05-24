Γιώργος Μπαρτζώκας: «Τίποτα εύκολο αύριο, χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή»

Με την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague να έχει ξεκινήσει, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ξεδίπλωσε τη φιλοσοφία και το πλάνο ετοιμότητας των «ερυθρολεύκων» ενόψει της τιτανομαχίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μακριά από επικοινωνιακά παιχνίδια και τον τίτλο του φαβορί, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα απλό «κλισέ», ο έμπειρος προπονητής τόνισε ότι «δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο», καθώς κι ότι «χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το τι κάνει η ομάδα πριν από έναν τελικό: «Δεν αλλάζει κάτι, είναι μία ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξεις, η μία για τη EuroLeague και η άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, μετά κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για αύριο. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ».

Για το εάν προλαβαίνει μία ομάδα να αλλάξει πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες πριν από έναν τελικό: «Όχι, μία ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και αντιδράσεις μέσα σε όλη τη χρονιά, από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστείς σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Δηλαδή τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι, χρειάζεται να παίζουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Ρεάλ είναι μία πολύ καλή ομάδα στο ριμπάουντ. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι σε μία ομάδα, Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα».

Για το πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων, αλλά και για τη χρησιμοποίηση του ρόστερ: «Εννοείται πως βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κοουτσάρω ή στο πώς διαχειρίζομαι την ομάδα. Αυτό το επιβάλει ξεκάθαρα η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 ματς, ο κόουτς Σκαριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια.

Αν έχεις εμμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει.

Δεν έχει σημασία με τι πεντάδα αρχίζεις, δεν έχει σημασία εάν αρχίζεις με μηδέν πόντους. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται παίκτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψιλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο.

Σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Προσαρμοστήκαμε σε αυτό, ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μία συζήτηση με τους προέδρους στην αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι με βάσει το μπάτζετ θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Ε και τελικά αυτό έγινε».

Για το εάν το γεγονός πως δίνουν τον Ολυμπιακό ως φαβορί, δημιουργεί πίεση ή το εκλαμβάνει ως κοπλιμέντο: «Δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας. Επειδή ακριβώς είναι μία φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση στον αντίπαλο.

Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Είναι δύο πολύ σημαντικές ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς. Να διαχειριστούμε τα πάνω-κάτω που έχει ένας αγώνας και αυτό είναι όλο» .

Για το τι είναι πιο αγχωτικό για έναν προπονητή πριν από έναν τελικό: «Να διαχειριστεί τον εαυτό του. Ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Δεν το λέω μόνο για εμένα, το λέω για όλους. Εξαρτάται σε ποια φάση της καριέρας του είναι, σε ποια κατάσταση με την ομάδα που είναι.

Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το άγχος είναι και δημιουργικό. Είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Έχω ρουτίνες για να το αποσυμφωρήσω. Το πόσο κοιμάμαι, πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πώς ξεκουράζομαι.

Με ποιους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει, γιατί με αγχώνουν και ας είναι φίλοι μου. Αυτό κάνω, ό,τι δηλαδή κάθε άνθρωπος».