Τελικός Κυπέλλου Γερμανίας: Ο Χάρι Κέιν με χατ τρικ «καθάρισε» τη Στουτγκάρδη και χάρισε το νταμπλ στην Μπάγερν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν, που πέτυχε χατ τρικ, η Μπάγερν Μονάχου έσβησε στο δεύτερο ημίχρονο τις αντιστάσεις της Στουτγκάρδης και κατέκτησε με 3-0 το 21ο Κύπελλο Γερμανίας, αναδεικνυόμενη νταμπλούχος για το 2026, αφού είχε προηγηθεί και η κατάκτηση του πρωταθλήματος της Bundesliga.

Ο σπουδαίος Άγγλος επιθετικός πέτυχε χατ τρικ (55′, 80′, 90’+2 πέν.) στον τελικό του DFB Pokal που έγινε στο «Ολυμπιακό Στάδιο» του Βερολίνοy, κλείνοντας με τον πιο ιδανικό τρόπο τη σεζόν για την ομάδα του Μονάχου.

Οι «Βαυαροί» ενώ ήταντο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την άμυνα της Στουτγκάρδης στο πρώτο ημίχρονο που έληξε με το απρόσμενο για τα στατιστικά των δύο ομάδων 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η τάξη επανήλθε, καθώς στο 55′ ο Κέιν με κεφαλιά, μετά τη σέντρα από δεξιά, έκανε το 1-0, ενώ στο 80′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με ένα απίστευτο σουτ εντός περιοχής.

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 92′ με τον Άγγλο φορ να κάνει χατ-τρικ ευστοχώντας σε πέναλτι και διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Ο αποψινός τίτλος για την Μπάγερν ήταν το 21ος στο Κύπελλο, στον πρώτο τους τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης μετά το 2020 (νίκησαν 4-2 τη Λεβερκούζεν). Η ομάδα του Μονάχου κλείνει με αυτό τον τρόπο τη σεζόν στις εγχώριες υποχρεώσεις της πανηγυρίζοντας το νταμπλ.

Η 8η παρουσία της Στουτγκάρδης σε τελικό Κυπέλλου δεν αποδείχθηκε γούρικη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Παρέμεινε έτσι στα 4 τρόπαια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει… εκδίκηση από την Μπάγερν για τις δύο ήττες που είχε γνωρίσει στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, αρχικά του 1986, αλλά και μετά από εκείνη του 2013.

ΓΚΟΛ: 55′, 80′, 90’+2′ Κέιν –
ΚΙΤΡΙΝΗ: – 54′ Φούχριχ, 82′ Σαμπό
ΚΟΚΚΙΝΗ: –
ΔΟΚΑΡΙ: –

Μπάγερν Μονάχου (Βενσάν Κομπανί): Ούρμπιγκ, Στάνισιτς (90’+5′ Ίτο), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ (90’+5′ Μπίσχοφ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90′ Γκορέτσκα), Ολίσε (90’+5′ Γκερέιρο), Μουσιάλα (77′ Καρλ), Ντίας, Κέιν

Στουτγκάρδη (Σεμπάστιαν Χένες): Νούμπελ, Χένρικς, Σαμπό, Χάκες (64′ Γελτσς), Μίτελσταντ, Λέβελινγκ, Τσέμα (84′ Νάρτεϊ), Στίλερ, Φούχριχ (78′ Ελ Κανούς), Ουντάβ, Ντεμίροβιτς (84′ Τόμας)

