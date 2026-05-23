Final Four: «Λόγω παραλείψεων της Euroleague μπήκαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια» – Η ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το «T-Center»

Στεφανία Κασίμη

Αθλητισμός

tcenter
Σοβαρές καταγγελίες για οργανωτικές δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια των ημιτελικών του final four της EuroLeague στο Telekom Center Athens διατύπωσε η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι εισήλθαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα δίχως εισιτήρια και μάλιστα, γίνεται λόγος για απόφαση της Euroleague να επιβληθεί στους security να δεχθούν τον μη έλεγχο των ατόμων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές στο πλαίσιο του F4. Εξαιτίας των παραλείψεων της διοργανώτριας Αρχής της Ευρωλίγκα, στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και/ή χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security, όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο.

Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς, κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου, εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο Security Manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμη κι ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση κι έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή, προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατειλημμένες ασφυκτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν.

Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα αποτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Ενόψει του τελικού της Κυριακής, δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας.»

