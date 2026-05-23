Ρόδος: Ο 44χρονος επιχείρησε να καταστρέψει στοιχεία από τον «εγκέφαλο» του οχήματος – Νέες αποκαλύψεις για το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Εικόνα από το διαλυμένο αυτοκίνητο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Λίγες ώρες μετά την απολογία και την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, ο 44χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακιού, καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να καταστρέψει κρίσιμα στοιχεία από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW που αποκάλυπτε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Την καταγγελία έφεραν επίσημα ενώπιον της Τροχαίας Ρόδου οι συνήγοροι της οικογένειας των θυμάτων, Δημήτρης Βερβέρης και Τηλέμαχος Καμπούρης, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ζητώντας την άμεση εξέταση δύο μαρτύρων, οδηγών εταιρείας οδικής βοήθειας όπου φυλάσσεται το κατασχεθέν όχημα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το απόγευμα της 20ής Μαΐου 2026, λίγες μόλις ώρες μετά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά με οδηγό της εταιρείας και φέρεται να του ζήτησε να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW.

Πρόκειται για στοιχείο κομβικής σημασίας για τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, καθώς από τα δεδομένα του οχήματος μπορεί να εξαχθεί η ταχύτητα που ανέπτυσσε το αυτοκίνητο τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου.

Ο οδηγός της εταιρείας φέρεται να αρνήθηκε

Κατά την ίδια καταγγελία, την επόμενη ημέρα επιχειρήθηκε νέα προσέγγιση δεύτερου οδηγού της ίδιας εταιρείας, αυτή τη φορά μέσω τρίτου προσώπου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε πρόσβαση στο όχημα με το πρόσχημα ότι ήθελε να το φωτογραφίσει, με τους συνηγόρους της οικογένειας να υποστηρίζουν πως πραγματικός στόχος ήταν η παρέμβαση στο κατασχεμένο αυτοκίνητο.

Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων και εκτιμούν ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να συνιστούν απόπειρα παραβίασης αποδεικτικών μέσων και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η φερόμενη συμπεριφορά του κατηγορούμενου παραβιάζει και τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα οχήματα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι δύο οδηγοί κατέθεσαν ενόρκως, ενώ δόθηκε παραγγελία για σχηματισμό νέας δικογραφίας.

Η εξέλιξη προσθέτει νέα διάσταση σε μια ήδη ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, καθώς πέρα από τις συνθήκες της φονικής σύγκρουσης, πλέον ερευνάται και το ενδεχόμενο απόπειρας παρέμβασης στη δικαστική διαδικασία και στα κρίσιμα τεχνικά ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.

Η βασική δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις πραγματογνωμοσύνες, τα τοξικολογικά αποτελέσματα και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού να θεωρούνται καθοριστικά για την τελική αποτίμηση των ευθυνών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Πάνω από 41.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Σοφία Ζαχαράκη: Διευκρινίσεις για τους διορισμούς εκπαιδευτικών – Τι είπε για τις νέες φοιτητικές εστίες

Windows: Πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης στο Zoom – Απλά βήματα

Το μυστήριο πίσω από τις υπέρλαμπρες σουπερνόβα και η καρδιά του magnetar
περισσότερα
16:41 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23/5 μεταξύ Κάσου και Κρήτης. Το επίκεντρο βρίσκετ...
16:35 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Κρήτη: Στο Μνημείο της RAF στο Μάλεμε η πριγκίπισσα Άννα – Εικόνες από την άφιξή της στα Χανιά

Από το Μάλεμε, στο Μνημείο Πεσόντων της 30ης και 33ης Μοίρας της RAF ξεκίνησε σήμερα το μεσημέ...
16:18 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Κρήτη: «Πνίγηκε» από τη βροχή ο Τσούτσουρας Ηρακλείου – Βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους και τον χείμαρρο που κατέβηκε από το βουνό

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν σήμερα για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι του Τσούτσουρα, στην Κρήτη...
16:04 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πολύ σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο τ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν