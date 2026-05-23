Financial Times: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται διαμεσολαβητές, οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πηγές που εμπλέκονται στις λεπτομέρειες των συνομιλιών ανέφεραν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, παράλληλα με μια δέσμευση για συζήτηση σχετικά με την αραίωση ή την απομάκρυνση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και θα εγκρίνουν τη σταδιακή αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό.

Ρούμπιο: Έχει επιτευχθεί πρόοδος με το Ιράν

⁠Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμα και τώρα που σας μιλάω κάποια δουλειά γίνεται. Υπάρχει μια πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, αύριο, σε 1-2 ημέρες, να έχουμε ενδεχομένως κάτι να πούμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, στην Ινδία, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε «καλά νέα».

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια “προσέγγιση” προς μια συμφωνία με τις ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει «καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (…) που θα αποτελείται από 14 σημεία. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συνεννόησης».

Επίσης, υπογράμμισε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

Πηγή πληροφοριών: FT / AFP/ Reuters