Άγιος έρωτας: Μαρκόπουλος και Νικόλαος στα άκρα

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” κόβουν την ανάσα!

Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Όταν αποκαλύπτεται η σχέση της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, η Θάλεια ξεσπά και συγκρούεται μαζί τους κατά μέτωπο, αδυνατώντας να αποδεχτεί την αλήθεια.

Ο Παύλος, έξαλλος, κατηγορεί τον Νικόλαο όχι μόνο για τον δεσμό με την κόρη του, αλλά και για την εξαφάνιση της Κικής, πιέζοντας τη χωροφυλακή να κινηθεί εναντίον του. Την ίδια ώρα, ο Νικηφόρος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, ενώ η Θάλεια αποκαλύπτει πως η Κική βρίσκεται ασφαλής με τον Αντρέα.

Η Ελένη στέκεται στο πλευρό της Χλόης, την ώρα που η Ειρήνη, η Βιργινία και λίγοι ακόμη προσπαθούν να τη στηρίξουν, πριν ολόκληρη η Στέρνα στραφεί εναντίον της. Παράλληλα,. Και ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, ο Παύλος εισβάλλει οπλισμένος στο σπίτι του Νικόλαου, αποφασισμένος να τον σκοτώσει.

Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ο Παύλος και ο Νικόλαος καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλον με όπλο και η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς. Η Σοφία παραδέχεται τα εγκλήματά της στον Ηλία, ενώ την ίδια στιγμή η Ελένη αποκαλύπτει στη Χλόη την αλήθεια για τη συμφωνία της με τον Περικλή, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Μετά τη διαρροή της σχέσης του Νικολάου και της Χλόης, η Χριστίνα, ο Χάρης και ο Λάμπρος παίρνουν ξεκάθαρη στάση στο πλευρό τους, ενώ την ίδια ώρα η Θάλεια συγκρούεται με τη Βιργινία για τη σιωπή της, νιώθοντας βαθιά προδομένη.

Η Ειρήνη προσπαθεί μάταια να λογικέψει τον Στέφανο και τον Πέτρο, την ώρα που η αποκάλυψη εξαπλώνεται σε όλη τη Στέρνα και μετατρέπεται σε ωμή κοινωνική βία, όταν ένας εξαγριωμένος όχλος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετώντας πέτρες και βρίζοντας την τρομοκρατημένη Χλόη.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Tα πράγματα στη Στέρνα ξεφεύγουν, όταν μια ομάδα εξαγριωμένων ντόπιων πηγαίνει στο σπίτι της Θάλειας και απαιτεί να βγει έξω η Χλόη για να περάσει από λαϊκό δικαστήριο. Ο Χάρης κάνει μια κουβέντα με τον Αντρέα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που τον χωρίζει από τη Χριστίνα. Η Χλόη εκπλήσσεται δυσάρεστα από την αντίδραση του Αργύρη απέναντί της.

Ο Αντρέας πηγαίνει με την Κική στη χωροφυλακή για να καταθέσει, αλλά μια ανατροπή χαλάει τα σχέδιά τους. Η Ελένη και ο Περικλής εφαρμόζουν κατά γράμμα το δικό τους σχέδιο, την ώρα που η Βιολέτα επιστρέφει στην Κέρκυρα.

Κι ενώ ηρεμούν τα πνεύματα στο σπίτι της Χλόης, δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στην εκκλησία, όταν με την προτροπή του Παύλου, ο Νικόλαος έρχεται αντιμέτωπος με τους κατοίκους της πόλης.

 

Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Η Στέρνα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος ξεσηκώνει το πλήθος εναντίον του Νικόλαου, πιστεύοντας πως θα τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή. Ο Νικόλαος, όμως, δεν κάνει πίσω και κατηγορεί δημόσια τον Παύλο για τα εγκλήματά του, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μαθαίνει όσα συνέβησαν με τη Χλόη και εξοργίζεται. Η Ελένη αποφασίζει να μη λέει άλλο ψέματα στην Άννα και της αποκαλύπτει πως ο αρραβώνας της με τον Περικλή είναι μέρος ενός σχεδίου.

Στην Αθήνα, εν τω μεταξύ, η Σοφία μαθαίνει από τον Ηλία πως ενδέχεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική και να επιστρέψει σύντομα στη Στέρνα. Κι ενώ ο Νικηφόρος ψάχνει απεγνωσμένα την Κική που έχει εξαφανιστεί για ακόμα μια φορά…

