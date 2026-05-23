Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική έπειτα από τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Μάριος Οικονόμου - τροχαίο
Στην Εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Ο 34χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.

Ο Μάριος Οικονόμου που ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρο χειρουργείο καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η μηχανή κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 63χρονος, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο οδηγός του οχήματος έδωσε κατάθεση στην Τροχαία και έχει αφεθεί ελεύθερος. Ο 34χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.

