Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική έπειτα από τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Στην Εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου. Ο 34χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.

Ο Μάριος Οικονόμου που ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρο χειρουργείο καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η μηχανή κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 63χρονος, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο οδηγός του οχήματος έδωσε κατάθεση στην Τροχαία και έχει αφεθεί ελεύθερος. Ο 34χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.