Φλόριντα: Γυναίκα νεκρή έπειτα από επίθεση δύο πίτμπουλ – Προσπάθησε να σώσει τον σκύλο της

Μια 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση δύο πίτμπουλ, την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει τον μικρό της σκύλο. Ο σύζυγός της, Ντόνελ Σμιθ, δήλωσε συγκλονισμένος ότι «δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα».

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά τη 1 μ.μ. και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και το κατοικίδιό τους δεν ήταν εκεί. Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις κραυγές της και είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό.

Παρά τις προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ένα βίντεο από κάμερα γείτονα, που φέρεται να καταγράφηκε λίγο πριν την επίθεση και μεταδόθηκε από το FOX35, δείχνει τη γυναίκα να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο, λίγα μόλις βήματα πριν την επίθεση.



Γείτονες αναφέρουν ότι τα δύο πίτμπουλ ήταν γνωστά για επιθετική συμπεριφορά και συχνά κυκλοφορούσαν χωρίς επίβλεψη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα φέρεται επίσης να είχε προσπαθήσει προηγουμένως να βοηθήσει ένα από τα ζώα όταν το κολάρο του είχε σφηνώσει σε φράχτη.

Οι Αρχές ελέγχου ζώων κατάσχεσαν τα δύο σκυλιά μετά το περιστατικό.