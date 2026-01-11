Ομόνοια: Έδωσε εντολή στο πίτμπουλ του να επιτεθεί σε 32χρονο για να τον ληστέψει – «Το σκυλί με δάγκωνε και αυτός με χτυπούσε»

Μία πρωτοφανής ληστεία σημειώθηκε στην περιοχή της Ομονοίας, όπου ένας δράστης, χρησιμοποίησε τον σκύλο του προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από έναν 32χρονο.

Σύμφωνα με τον Alpha, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στην οδό Σατωβριάνδου στην Ομόνοια, όταν 32χρονος επέστρεφε από την εργασία του. Ο δράστης χτύπησε τον άτυχο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος. Όταν φώναξε “βοήθεια”, ο δράστης έδωσε εντολή στο μεγαλόσωμο πίτμπουλ του να επιτεθεί.

Το θύμα, αλλά και η σύζυγος του περιέγραψαν την τρομακτική επίθεση του σκύλου, ενώ σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες από τα σημάδια που άφησαν τα δόντια του μεγαλόσωμου σκύλο στο θύμα. «Έδωσε εντολή στον σκύλο “τώρα πάρ’ τον”» είπε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 32χρονος περιέγραψε: «Με ρώτησε τι έχω μέσα στην τσάντα μου, και με τραβάει κάτω. Ο σκύλος πέφτει κάτω και αυτός και με δάγκωνε ενώ ο άλλος με χτυπούσε».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης έχει καταγωγή από το Ιράν και χρησιμοποιούσε τον σκύλο του συχνά ως «όπλο». Όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία στην οδό Χαλκοκονδύλη, τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη τελικά. Ο δράστης είναι γνώριμος των αρχών, με προηγούμενες συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα.