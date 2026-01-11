Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Υπάρχει μια στεναχώρια, σαν ο κόσμος να έχασε έναν φίλο του»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε με λόγια καρδιάς για τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, έπειτα από έμφραγμα που υπέστη.

«Θα παραμείνει μέσα στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω ότι οι άνθρωποι παρέμειναν αρκετές ημέρες σ’ αυτό το γεγονός. Υπάρχει μια στεναχώρια, σαν ο κόσμος να έχασε έναν φίλο του. Αυτή είναι και η ποιοτική δύναμη της τηλεόρασης γιατί ο Γιώργος ήταν μια πλευρά της τηλεόρασης που την αγαπήσαμε, που την αγαπάμε και θα την αγαπάμε πάντα. Θα ‘ναι ο τύπος που θα συναντάμε, ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε, μέσα στο σπίτι μας σαν την αύρα του» δήλωσε αρχικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος ήταν πάντα με ένα χαμόγελο. Όταν φεύγει κάποιος, πάντα προσπαθείς να θυμηθείς όλες τις καλές στιγμές. Δεν είχα κακές στιγμές με τον Γιώργο, δεν είχα ποτέ κάτι άλλο και αν είχα κακές στιγμές θα τις έλεγα»

«Δεν είχα ούτε μια κακή στιγμή μαζί του, ήταν πάντα όλα πολύ γλυκά.. Είχε γίνει κάποτε και μια έρευνα που έλεγα ότι, αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού σου και έβλεπες μέσα κάποιους παρουσιαστές, θα σου φαινόταν παράξενο. Ο Γιώργος Παπαδάκης, λοιπόν, δεν θα φαινόταν παράξενο» κατέληξε.