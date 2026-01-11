Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη)» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία LAMDA MALLS για το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 45χρονης.

«Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο. Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού» συμπληρώνει η εταιρεία.