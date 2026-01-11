Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την κατάρρευση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη)» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία LAMDA MALLS για το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 45χρονης.

«Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο. Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού» συμπληρώνει η εταιρεία.

00:11 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βέροια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη έπειτα από φωτιά στο σπίτι της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια φωτιά σε μονοκατοικία σ...
23:14 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το κέντρο της πόλης – Επεσαν δέντρα, αναποδογύρισαν εκπαιδευτικά αεροσκάφη, βάρκες βγήκαν στη στεριά

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαβ...
22:44 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – «Αν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο…»

Ήταν τα χέρια του 16χρονου δράστη που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 17χρονο στις Σέρρ...
22:28 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ζητούν κάμερες και πρακτικά στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – «Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, πάμε σε γενική κλιμάκωση»

Έπειτα από πολύωρη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε σε διάλογο με...
