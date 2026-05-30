Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: «Έπαιζε έξω με τα αδελφάκια της και χτύπησε» φέρεται να υποστήριξε η 25χρονη μητέρα

Μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές. Αμφότεροι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της μόλις τριών ετών κόρης της γυναίκας στα Χανιά, με την ίδια να φέρεται να υποστήριξε πως η κόρη της χτύπησε ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της έξω από το σπίτι.

Νωρίτερα, με σκυμμένο το κεφάλι, η κατηγορούμενη μητέρα και ο σύντροφός της πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας Χανίων. Υποστήριξαν πως δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 3χρονη.

«Η κόρη μου δεν χτύπησε στις κούνιες, αλλά στο σπίτι. Τα παιδιά ήταν έξω και έπαιζαν και εγώ ήμουν μέσα. Καθάριζα και ξεπάγωνα το κοτόπουλο για να μαγειρέψω. Έξω χτύπησε η μικρή», φέρεται να υποστήριξε η 25χρονη, σύμφωνα με το star.gr.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως, όταν χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά».

Η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός του βαρύνονται με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η 25χρονη μητέρα Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της Πακιστανικής καταγωγής, καταδικάστηκαν στο Αυτόφωρο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Μέλημα τώρα της Εισαγγελίας και των κοινωνικών υπηρεσιών είναι τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της επιμέλειας των τριών παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων- τα δύο στην Παιδιατρική κλινική και το 8 μηνών βρέφος στη Μαιευτική κλινική αντίστοιχα.

Σε άθλιες συνθήκες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδιά

Οι συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδιά, δέκα ημέρες μετά τη φρικτή κακοποίηση της μικρούλας, προκαλούν σοκ. Ανάμεσα στα θερμοκήπια, η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν στήσει ένα παράπηγμα.

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Αποσωληνώθηκε το 3 ετών κοριτσάκι

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σταθερή αλλά κρίσιμη.

Τα άλλα τρία παιδάκια, με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναδοχής.