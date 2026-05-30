Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία τον τάφο πλούσιας γυναίκας της Εποχής του Σιδήρου – Ο «θησαυρός» 1.800 ετών που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών

Αρχαιολόγοι στη Δανία ανακάλυψαν τυχαία έναν ασύλητο τάφο της Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος ανήκει σε γυναίκα υψηλής κοινωνικής θέσης. Στον τάφο βρέθηκαν πολύτιμα αντικείμενα, που εξετάζονται με ακτίνες Χ ώστε να να εντοπιστούν κρυμμένες λεπτομέρειες κάτω από τη διάβρωση.

Φωτογραφία: Museum Vestsjælland
Η Εποχή του Σιδήρου συνεχίζει να κρατά καλά κρυμμένα μυστικά, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνική δομή των αρχαίων κοινοτήτων. Ένα παράθυρο σε αυτή την μακρινή εποχή άνοιξε ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας απλής έρευνας ρουτίνας.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται κοντά στο Χεμ (Høm), στον Δήμο Ρίνγκστεντ (Ringsted) της Δανίας, ανακάλυψαν τον τάφο μιας πλούσιας γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία πριν από σχεδόν 1.800 χρόνια.

Η ταφή της Εποχής του Σιδήρου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ρουτίνας σε ένα χωράφι, όπου η ομάδα δεν περίμενε να φέρει στο φως κάτι τόσο σημαντικό.

Τα πολύτιμα κτερίσματα και η υψηλή κοινωνική θέση

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν μια περίτεχνη πόρπη στήθους διακοσμημένη με μαργαριτάρια, μια σπάνια πόρπη τύπου tutulus –ένα είδος καρφίτσας που φοριόταν ως μέρος της ενδυμασίας της Εποχής του Σιδήρου– θραύσματα από δύο πήλινα αγγεία και τα υπολείμματα αυτού που πιθανώς ήταν ένας ξύλινος πάγκος.

Τα αντικείμενα που θάφτηκαν μαζί με τη γυναίκα υποδηλώνουν ένα άτομο με ιδιαίτερα υψηλή κοινωνική θέση, αν και οι ειδικοί αναφέρουν ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση προτού μπορέσουν να πουν περισσότερα για τη θέση της στην κοινωνία.

Μεγάλο μέρος της προσοχής επικεντρώνεται πλέον στην πόρπη στήθους και τα μαργαριτάρια της. Τα τεχνουργήματα εξετάζονται με τη χρήση απεικόνισης ακτίνων Χ, γεγονός που θα επιτρέψει στους ειδικούς να κοιτάξουν κάτω από τη διάβρωση χωρίς να καταστρέψουν τα ίδια τα αντικείμενα.

Κάτω από τη διάβρωση: Τι κρύβει ο πολύτιμος θησαυρός;

Οι σαρώσεις αναμένεται να αποκαλύψουν πόσες χάντρες διασώζονται, πόσο καλά έχουν διατηρηθεί τα αντικείμενα, καθώς και αν υπάρχει κάτι άλλο κρυμμένο στο εσωτερικό τους.

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τις εξετάσεις με ακτίνες Χ», δήλωσε η ανασκαφική ομάδα. «Θα μας δείξουν πόσες γυάλινες χάντρες σώζονται ακόμα, πόσο καλά έχουν διατηρηθεί τα αντικείμενα, καθώς και αν υπάρχουν επιπλέον ευρήματα κρυμμένα στο εσωτερικό τους».

Η ταφή αποτελούσε μόνο ένα κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας που αναδύεται από την τοποθεσία. Σε άλλα σημεία, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τρεις πιθανούς λάκκους ξήρανσης σιτηρών, αν και η ηλικία τους παραμένει αβέβαιη.

Ενδέχεται να χρονολογούνται από την Εποχή του Σιδήρου, αλλά ορισμένοι ίσως είναι πολύ μεταγενέστεροι.

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως λάκκους μαγειρέματος, εστίες φωτιάς, πηγάδια και διάφορα στοιχεία που πιστεύεται ότι είναι λάκκοι σαπίσματος (retting), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή λινού.

Η αποσύνθεση οδήγησε στο μούλιασμα του λιναριού, ώστε να διαχωριστούν οι ίνες που ήταν απαραίτητες για το γνέσιμο και την ύφανση.

Ένας ζωντανός οικισμός που άντεξε στον χρόνο

Εντοπίστηκαν επίσης ίχνη σπιτιών, γεγονός που δείχνει ότι άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνολικά, τα κατάλοιπα παραπέμπουν σε ένα τοπίο που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωργία, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την καθημερινή ζωή για γενιές.

Προς το παρόν, ο τάφος της γυναίκας παραμένει το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της ανασκαφής.

Τα αποτελέσματα των σαρώσεων με ακτίνες Χ ενδέχεται να αποκαλύψουν περισσότερα για την κοινωνική της θέση και τα αντικείμενα που θάφτηκαν μαζί της.

