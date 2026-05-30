Βρετανία: Θρίλερ με τη σύλληψη του Έλληνα για υπόθεση κατασκοπείας – «Αν η τιμή είναι σωστή, σε “αγοράζουν”» λέει Ιρανή δημοσιογράφος στον ΑΝΤ1

Ο Έλληνας ομογενής που συνελήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπείας, βρίσκεται προφυλακισμένος και αναμένει τη δίκη του στο κεντρικό δικαστήριο του Λονδίνου.

Στόχος του φέρεται να ήταν το Iran International, ιρανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο στη βρετανική πρωτεύουσα που ασκεί έντονη κριτική στο καθεστώς στην Τεχεράνη.

Η δημοσιογράφος του δικτύου, Νέγκαρ Μοτζταχέντι, μίλησε αποκλειστικά στον ANT1. «Ενδεχομένως (ο 46χρονος) να έκανε παρακολουθήσεις για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος, ώστε να γνωρίζουν πότε οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί μπαίνουν και φεύγουν από το γραφείο, να συλλέγει φωτογραφίες και στοιχεία που θα τους επέτρεπαν στο μέλλον να πραγματοποιήσουν κάποια επίθεση» ανέφερε αρχικά.

Ο ομογενής διέμενε στη Γερμανία μόνιμα τα τελευταία χρόνια και ταξίδεψε δύο φορές πρόσφατα στο Λονδίνο, μία τον Απρίλιο και μία τον Μάιο. Φωτογράφιζε πινακίδες αυτοκινήτων, κατοικίες, τοποθεσίες που συνδέονταν με δημοσιογράφο του ιρανικού μέσου ενημέρωσης που εκπέμπει στα περσικά, ασκώντας δριμύτατη κριτική στο θεοκρατικό καθεστώς.

Η Ιρανή δημοσιογράφος δηλώνει ότι δεν είναι ξαφνιασμένη ή έκπληκτη που εμπλέκεται Έλληνας στην υπόθεση της κατασκοπείας. «Έχουμε δει πολλά τρομοκρατικά δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς. Κάποιες από τις τακτικές που χρησιμοποιούν είναι να προσλαμβάνουν ανθρώπους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήκοοι από κάθε χώρα του κόσμου, εάν η τιμή είναι σωστή, είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Για τα χρήματα. Δεν χρειάζεται να συνδέονται ιδεολογικά με το καθεστώς ή να το συμπαθούν. Αν η τιμή είναι σωστή, μπορούν να σε αγοράσουν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 46χρονος Έλληνας, μεταξύ άλλων, παρακολουθούσε δημοσιογράφο του Iran International με μια κάμερα που χε τοποθετήσει μέσα σε μια κάλτσα και την είχε κρεμάσει καμουφλαρισμένη, πάνω σε ένα δέντρο.

Μάλιστα, η κάμερα αυτή είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

«Θέλουν να μας φιμώσουν»

«Είναι το εγχειρίδιο και το σήμα κατατεθέν του ιρανικού καθεστώτος και της διεθνούς καταστολής του. Προσπαθούν να μας φιμώσουν και να επεκτείνουν την εμβέλειά τους πέρα από τα σύνορά τους» προσθέτει η Νέγκαρ Μοτζταχέντι.

Ο 46χρονος γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας. Έμενε στην Ξάνθη με τη μητέρα και τον αδελφό του, ενώ εργαζόταν ως οικοδόμος. Δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές. Πριν από χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία. Όμως, είχε τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση από τις ιταλικές αρχές, καθώς τον υποπτεύονταν για παρακολούθηση εβραϊκού χώρου.

Την Παρασκευή, δικαστήριο στο Λονδίνο αποφάσισε την προφυλάκισή του ως τις 19 Ιουνίου. Τότε θα εμφανιστεί στο κεντρικό δικαστήριο. Σημειώνεται ότι ο 46χρονος παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο. Ζήτησε όμως και είχε Ρωσίδα διερμηνέα, καθώς τα ελληνικά δεν είναι η βασική γλώσσα επικοινωνίας του.

Στο δικαστήριο του αναγνώστηκε το κατηγορητήριο. Στις 19 Ιουνίου θα κληθεί να δηλώσει εάν είναι ένοχος ή αθώος. Στη δεύτερη περίπτωση ο δικαστής θα δηλώσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Η οποία θα γίνει αρκετούς μήνες μετά, καθώς υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα και πολλά έγγραφα.

Εάν δηλώσει ένοχος η υπόθεση θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα.