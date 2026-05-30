Ολυμπιακός: Νίκησε εύκολα την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους τελικούς της GBL με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 95-68 στη SUNEL Arena και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της GBL με 2-0 νίκες στη σειρά των ημιτελικών.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά τις απουσίες των Εβάν Φουρνιέ, Κίναν Έβανς Τζόουνς και Τάιλερ Ντόρσεϊ, κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και «καθάρισε» την πρόκριση χωρίς να απειληθεί.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο μπλοκ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 15 πόντους και επτά ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή των Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία στο πρωτάθλημα, ξεχώρισαν οι Τζέιμς Νάναλι με 19 πόντους και Γκρεγκ Μπράουν με 18 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Ο Δημήτρης Φλιώνης, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, είχε τρεις πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και αρκετή αστοχία, ωστόσο ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορα τα πατήματά του και, με αιχμή του δόρατος τον Βεζένκοφ, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 (20-10).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ελέγχουν τον αγώνα και στη δεύτερη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους, πριν οδηγηθούν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 44-30.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με τον Χολ να δίνει ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της διαφοράς πάνω από τους 20 πόντους.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +20 (66-46), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία.

Με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στη νίκη με 95-68, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Καραπάνος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντούσαν Σάκοτα): Γκρέι 4, Σκορδίλης 4, Φλιώνης 3 (1), Μπάρτλεϊ 2, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν 20, Κατσίβελης 3 (1), Λεκαβίτσιους 6, Πετσάρσκι 3 (1), Κουζμίνσκας 4, Νάναλι 19 (3)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Γουόρντ 5, Βεζένκοβ 15 (2), Παπανικολάου 2, Μιλουτίνοβ 7, Νιλικίνα 13 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 10 (2), Νετζήπογλου 6 (1), Πίτερς 11, Χολ 16