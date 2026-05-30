Συναγερμός στη Βραζιλία: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο

Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας διερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα, μετά την αναφορά ενός άνδρα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος ανέβασε πυρετό.

Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα που αναφέρθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας.

Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές.

 

