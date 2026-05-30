Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Όπως έγινε γνωστό από τον γιο του, Χρήστο, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών.

Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Χρήστος Ταγαράς γνωστοποιεί ακόμη ότι η επιθυμία της οικογένειας του Νίκου Ταγαρά είναι «αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ”Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του».

Η ανάρτηση του Χρήστου Ταγαρά:

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ”Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του»