Βελόπουλος: «Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου με τους δήθεν νέους ηγετίσκους κομματάρχες, δεν θα ανακόψει την Ελληνική Λύση»

«Ό,τι και να κάνει το ‘σύστημα’ και το Μέγαρο Μαξίμου με τους δήθεν νέους ηγετίσκους κομματάρχες (δημιούργημά τους) για να ανασχέσουν το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό μέτωπο που ενώθηκε με την Ελληνική Λύση, η απάντηση-λύση θα δοθεί στις κάλπες από τους Έλληνες και θα είναι μόνον η Ελληνική Λύση», τονίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Κράτος που δεν κάνει ΑΟΖ και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια αλλά κάνει θαλάσσια πάρκα και αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει παντού, δεν είναι κράτος, αλλά “πάρκο” που “παρκάρουν” ανίκανοι ηγετίσκοι αλλά και κάθε παρείσακτος σαν την Τουρκία», προσθέτει.