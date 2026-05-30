Πικέρμι: Βίντεο από την παράσυρση της 13χρονης στη Μαραθώνος – «Ευτυχώς είναι καλά, πονάει λίγο το πόδι της» λέει ο παππούς της

Ένα 13χρονο κορίτσι παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής από διερχόμενο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της καθώς φέρει μόνο κατάγματα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, καταγράφεται το λευκό όχημα σταματημένο στη μέση του δρόμου. Η οδηγός που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Η 13χρονη έχει πέσει τραυματισμένη στο οδόστρωμα και κόσμος προσπαθεί να την βοηθήσει.

Ο παππούς της 13χρονης, που έχει την κηδεμονία της, περιέγραψε τον τρόμο που έζησαν όταν έμαθαν τι συνέβη.

«Και εμείς τρομάξαμε και η οδηγός του αυτοκινήτου τρόμαξε και αυτή, όλοι! Εντάξει είναι ευτυχώς καλά είναι στο νοσοκομείο είναι τώρα αλλά είναι καλά. Λίγο το πόδι της πονάει» ανέφερε ο παππούς της 13χρονης.

«Είδαμε το κοριτσάκι να τρέχει και να περνάει με γυρισμένο το κεφάλι στο πλάι και είδαμε το αμάξι να προσπαθεί να φρενάρει αλλά την χτύπησε, πετάχτηκε στον αέρα, όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν από πάνω της», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Παίδων όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να κατασκευαστεί πεζογέφυρα και επισημαίνουν πως το σημείο σημείο είναι καρμανιόλα.