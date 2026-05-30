Σοβαρό τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Πικέρμι, στη λεωφόρο Μαραθώνος, όπου ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε μία 13χρονη κοπέλα

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) στο Πικέρμι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε μία 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος. Η 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία», έχοντας τις αισθήσεις της.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 13χρονη επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο Μαραθώνος, χωρίς να αντιληφθεί ότι το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο.
  • Δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) στο Πικέρμι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε μία 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της στροφής προς τη Διώνη.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο ανήλικο κορίτσι και να καταγραφούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τo rpn.gr, η 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι μεγαλώνει με τον παππού και τη γιαγιά της, καθώς οι γονείς της έχουν φύγει από τη ζωή.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Η οδηγός του οχήματος φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το συμβάν.

Μαρτυρίες κατοίκων και περαστικών αναφέρουν ότι το κορίτσι επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο Μαραθώνος από την πλευρά της Διώνης προς την απέναντι πλευρά, κοντά στην πλατεία Έβερτ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 13χρονη δεν αντιλήφθηκε ότι το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο. Εκείνη τη στιγμή, διερχόμενο Ι.Χ., το οποίο οδηγούσε γυναίκα, την παρέσυρε και προκάλεσε τον τραυματισμό της.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, περιέγραψε όσα έγιναν λίγο πριν από το ατύχημα: «Κάποια κορίτσια τη φώναξαν και εκείνη έτρεξε. Προσπάθησα να την προλάβω αλλά δεν τα κατάφερα. Ευτυχώς το αυτοκίνητο δεν είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα και δεν συνέβη κάτι χειρότερο».

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μαρτυρίες και τα στοιχεία από το σημείο, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

