ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι δώδεκα κατηγορούμενοι, με καταγωγή από την Κρήτη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών διήρκεσε πολλές ώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ίδιοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο.

Ο ανακριτής επέβαλε, κατά περίπτωση, περιοριστικούς όρους στους κατηγορουμένους. Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Αύριο το πρωί αναμένονται οι απολογίες των υπόλοιπων δέκα κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.