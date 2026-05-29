Κορινθία: Έκρηξη σε εργοστάσιο με τρεις τραυματίες – Σε πιο σοβαρή κατάσταση ο ένας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο στην Κορινθία, σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμωνίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης εξερράγη μέσα στον χώρο του εργοστασίου, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η έκρηξη προκάλεσε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου. Τα πληρώματα παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή. Οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.