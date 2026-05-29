Θεσσαλονίκη: «Ξέχασαν το παιδί μου δεμένο μέσα στο λεωφορείο» λέει συγκλονισμένος ο πατέρας της 17χρονης ΑμεΑ

«Ξεκίνησε το παιδί να πάει στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Με μετεπιβίβαση, τέλος πάντων, θα πήγαινε στο ΚΔΑΠ και μετά θα πήγαινε στο ΚΔΗΦ. Και για κάποιον λόγο, που δεν ξέρω για ποιον λόγο, την ξεχάσανε τη μικρή μέσα στο λεωφορείο. Δεμένη με ζώνη και μόνη της», περιγράφει ο πατέρας της 17χρονης με νοητική στέρηση, η οποία παρέμεινε επί δύο ώρες σε σταθμευμένο λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να την αντιληφθεί κανείς.

Όπως συμπληρώνει ο ίδιος, η οικογένεια ενημερώθηκε τυχαία για το περιστατικό. «Κι εμείς τυχαία το (μάθαμε). Δηλαδή από ένα άσχετο τηλεφώνημα που πήραμε εμείς για κάποιον άλλον λόγο, διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν ήταν ούτε στη μία δομή ούτε στην άλλη. Και ανακαλύφθηκε ότι ήταν μέσα στο λεωφορείο. Ναι, εμείς για κάποιον άλλον λόγο πήραμε. Δεν ξέρω αν κάπου καταγράφονταν, δεν καταγράφονταν, πήραμε αυτά τα παιδιά, θα πάνε εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι δεν ήξερε κανένας πού ήτανε. Και μετά μας είπαν ότι ξεχάστηκε στο λεωφορείο μέσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης μητέρας της ανήλικης στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι φέρονται να παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο, όπου θα μετεπιβιβαζόταν σε δεύτερο λεωφορείο για τον τελικό προορισμό της.

Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει για περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο οδηγός του λεωφορείου και ο συνοδός, έπειτα από την καταγγελία της μητέρας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη παρέμεινε στο λεωφορείο.