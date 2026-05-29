Ρόδος: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 43χρονο που παρέσυρε, τραυμάτισε κι εγκατέλειψε 64χρονο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε σήμερα το μεσημέρι η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο ο οποίος κινούνταν πεζός.

Ο 64χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ήταν οδηγός ταξί, και το περιστατικό εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του, στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου.

Ο οδηγός, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του. Στην έρευνα συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ο 43χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και εγκατέλειψε αβοήθητο τον 64χρονο, βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του, η εισαγγελέας Ρόδου άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε κρατείται από την αστυνομία.