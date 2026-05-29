Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό – Εξετάζεται η συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιαστών

Ένας υπαστυνόμος της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. με παράνομο οπλισμό, μεγάλο χρηματικό ποσό και άλλα αντικείμενα. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιαστών.

  • Υπαστυνόμος συνελήφθη από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. με παράνομο οπλισμό.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και δύο μαχαίρια, μετά από τυπικό έλεγχο από ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
  • Το Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει την εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.

Στα χέρια των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται υπαστυνόμος, ο οποίος συνελήφθη με παράνομο οπλισμό και εξετάζεται το εάν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο μία μηχανή χωρίς πινακίδες το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν ένα αστυνομικό, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, αλλά και δύο μαχαίρια.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει και την εμπλοκή του εν λόγω αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.

