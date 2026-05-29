Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προέβλεψε νίκη της Άρσεναλ με 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε χθες (28/5) στη Βουδαπέστη, όπου θα παρακολουθήσει μέσα από την “Puskas Arena” τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, το Σάββατο (30/5, 19:00).

O “Greek Freak” πέρασε το πρωινό σήμερα (29/5) μαζί με τους γιους του, στη fan zone που έχει στηθεί στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, έπαιξε μαζί τους και φωτογραφήθηκαν τόσο με φόντο την ομάδα των Λονδρέζων όσο και με αυτή του Παρισιού.

Ο “Giannis” έκανε και πρόβλεψη αναφορικά με το τελικό σκορ του τελικού, το οποίο θεωρεί πως θα είναι 2-1 υπέρ των «κανονιέρηδων», οι οποίοι διεκδικούν τον πρώτο τίτλο Champions League στην Ιστορία του συλλόγου του Λονδίνου.