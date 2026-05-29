Χαλκίδα: Συνελήφθη άνδρας που προσπάθησε να μπει στα Δικαστήρια Χαλκίδας με σουγιά στην τσάντα του

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στα Δικαστήρια Χαλκίδας, όταν κατά τον καθιερωμένο έλεγχο ασφαλείας εντοπίστηκε αναδιπλούμενος σουγιάς μέσα στην τσάντα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου, κατά τη διέλευση του άνδρα από το μηχάνημα x-ray στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ύποπτο αντικείμενο στις αποσκευές του και ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε ο σουγιάς.

Ο άνδρας συνελήφθη από στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.