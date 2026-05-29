Καστοριά: Άφησε το Άγιον Όρος για τη Μαρίνα – Η ιστορία του πατέρα Λάζαρου που δεν έγινε τελικά μοναχός – ΒΙΝΤΕΟ

Τι κι αν ήταν το μόλις δεύτερο ραντεβού τους; Αρραβωνιάστηκαν στον Άγιο Ιωνά στο Κίεβο. Στο τρίτο τους ραντεβού παντρεύτηκαν στο Αμύνταιο.

Ο λόγος, για τη Μαρίνα που άφησε πίσω της τη ζωή της στην Ουκρανία, ενώ εκείνος απαρνήθηκε το μοναστικό βίο στο Άγιον Όρος. Ο πατέρας Λάζαρος και η πρεσβυτέρα Μαρίνα γνωρίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης και η συνέχεια ήταν αυτή που περιγράφηκε.

Όπως είπε η πρεσβυτέρα στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα“, ήταν καθηγήτρια αγγλικών στο Κίεβο και της άρεσαν τα ταξίδια. Σε ένα από τα ταξίδια της στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον ναό του Αγίου Δημητρίου κι εκεί είδε τον πατέρα Λάζαρο.

“Η σχέση μας με την πρεσβυτέρα ευλογήθηκε από τον Θεό από το 2019“, είπε ο ιερέας στην εκπομπή και συνέχισε:

“Πηγαίνοντας στο Άγιον Όρος για να εορτάσουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Δημήτριο έκανα μια στάση για να προσκυνήσω και εκεί γνώρισα την πρεσβυτέρα. Κι έτσι από εκεί και πέρα ενώθηκαν οι δρόμοι μας”.

Η πρεσβυτέρα επέστρεψε στην πατρίδα της, ωστόσο ο πατήρ Λάζαρος επικοινωνούσε μαζί της τηλεφωνικά κάθε μέρα.

“Ετοιμαζόμουν να γίνω μοναχός στο Άγιον Όρος, όμως η γνωριμία μου με την πρεσβυτέρα με έκανε να αλλάξω την απόφασή μου. Ο Θεός μου έδειξε ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω και άνοιξε διάπλατα τους δρόμους προς την ιεροσύνη”, είπε ο πατήρ Λάζαρος.

Η πρεσβυτέρα Μαρίνα παραδίδει σήμερα μαθήματα αγγλικών μέσω διαδικτύου. Πριν τον γάμο της με τον πατέρα Λάζαρο, είχε την “ευλογία”, όπως λέει, να εργαστεί ως ξεναγός στη Λαύρα των Σπηλαίων, περίφημο μοναστήρι στο Κίεβο.

Κάθε Κυριακή, μετά τη λειτουργία, ξεναγούσε τους επισκέπτες στη Λαύρα και αυτό ήταν για εκείνη πάρα πολύ μεγάλη ευλογία.