Πάτρα: Στη φυλακή ο δράστης της απόπειρας ληστείας σε ηλικιωμένο ζευγάρι

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση και την απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του ανακριτή και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ισόγεια κατοικία στην οδό Βερμίου, όταν ο δράστης φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του, από τους οποίους απαιτούσε χρήματα και κοσμήματα, ασκώντας βία.

Οι έντονες φωνές των ηλικιωμένων φαίνεται πως τον ανάγκασαν να τραπεί σε φυγή, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει τη ληστεία. Το ηλικιωμένο ζευγάρι διακομίστηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

