Ισπανία: Βίντεο δείχνει τον ιδρυτή της Mango να πέφτει σε γεύμα με επιχειρηματίες – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του γιου του

Ένα βίντεο, το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα, φέρνει καινούργιο στοιχείο στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ. Το οπτικό υλικό έφερε η υπεράσπιση του γιου του, Τζόναθαν, υποστηρίζοντας ότι η διμερής αρθρίτιδα από την οποία υπέφερε στα γόνατά του ο επιχειρηματίας, περιόριζε σημαντικά τα αντανακλαστικά του σε περίπτωση πτώσης.

Επί της ουσίας οι δικηγόροι του γιου του, ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο γεγονός θα μπορούσε να εξηγήσει τα ευρήματα της νεκροψίας, επομένως ενισχύεται το σενάριο του δυστυχήματος, έναντι εκείνου της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του Ίσακ Άντικ, ο ιδρυτής της Mango έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, μια πάθηση που, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, είχε μειώσει την ικανότητά του να αντιδρά γρήγορα σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας.

Το στοιχείο αυτό θέλει να αξιοποιήσει η υπεράσπιση του γιου του, ο οποίος ερευνάται για ανθρωποκτονία, προκειμένου να εξηγήσει γιατί κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκαν τραύματα στις παλάμες του επιχειρηματία.

Από την πλευρά της η αστυνομία της Καταλονίας θεωρεί ότι, εάν επρόκειτο για τυχαία πτώση, ο Άντικ θα είχε προσπαθήσει ενστικτωδώς να συγκρατηθεί, αφήνοντας χαρακτηριστικά τραύματα στα χέρια του πριν καταλήξει στον γκρεμό βάθους σχεδόν 100 μέτρων στο όρος Μοντσεράτ.

Η υπεράσπιση αντίθετα υποστηρίζει ότι η πάθησή του θα μπορούσε να έχει επιβραδύνει τόσο πολύ τα αντανακλαστικά του, ώστε να μην προλάβει να απλώσει τα χέρια του.

Τι δείχνει το επίμαχο βίντεο

Η υπεράσπιση λοιπόν επικαλείται περιστατικό που σημειώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024, δηλαδή περίπου δέκα μήνες πριν τον θάνατό του. Τότε ο Άντικ φαίνεται να σκοντάφτει, να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα με ομάδα επιχειρηματιών.

Μάλιστα, η πτώση είναι εντελώς άτσαλη με τον επιχειρηματία να μην προλαβαίνει να βάλει τα χέρια του για να προστατευθεί, όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ εργαζόμενος σπεύδει να τον συγκρατήσει ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19 Μαΐου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διέταξε την προσωρινή κράτησή του με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, με τον ίδιον να καταβάλει άμεσα το ποσό και να αφήνεται ελεύθερος.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι ο Ίσακ Άντικ έπεσε «με τα πόδια προς τα εμπρός, σαν να γλιστρούσε σε τσουλήθρα». Η απουσία τραυμάτων στις παλάμες, σύμφωνα με τη δικαστή, καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο γλιστρήματος ή πτώσης προς τα εμπρός και ενισχύει την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Δείτε το βίντεο: