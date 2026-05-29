Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμό Ρομά για ρευματοκλοπή και παραβάσεις ΚΟΚ – Αποξηλώθηκαν παράνομα καλώδια μήκους 2.720 μέτρων

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Μαΐου 2026 σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο, οι Αρχές προχώρησαν σε εννέα συλλήψεις, ενώ αποξηλώθηκαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους 2.720 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, απουσία παιδικού καθίσματος και έλλειψη τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν επτά άδειες κυκλοφορίας και έξι άδειες οδήγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προχωρούν στην αποξήλωση των παράνομων συνδέσεων ηλεκτροδότησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της ΟΠΚΕ, της ΟΠΔΙ, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικός σκύλος και drone.

Η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.