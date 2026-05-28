Σέρρες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Σέρρες, Θάνατος, Ηλεκτροπληξία
Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερρών, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους. Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το «παρών» δύο φορές κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ελεύθερη και η μητέρα του 10χρονου

Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν από χθες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση.

Το άτυχο παιδί, που διέμενε στον καταυλισμό των Ρομά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, με τις εικόνες από το σημείο να συγκλονίζουν κατοίκους και διασώστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο από τα δύο προηγήθηκε.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή

Ικανοποιημένος από την απόφαση των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, τονίζοντας ότι η εντολέας του συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή και ότι η υπόθεση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.

Η ίδια η κατηγορούμενη δήλωσε συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του 10χρονου παιδιού.

