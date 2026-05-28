ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στους συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ, Απάτη, Συλληφθέντες, Βόρεια Ελλάδα
Βαριά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Βόρεια Ελλάδα.

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες σε επιχείρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αστυνομίας, για εκτεταμένες απάτες σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Δημοσίου, μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την δικογραφία, το ύψος της ζημίας από την δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς η έναρξη των παράνομων πράξεων εκτιμάται ότι ήταν το 2019.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της:

  • Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης,
  • Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση
  • Απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος
  • Άμεσης συνέργειας στην απάτη
  • Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στο γραφείο του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

