Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές»

Ελένη Φλισκουνάκη

Τον Δημήτρη Αλεξάνδρου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, στη συνέντευξή του μίλησε και για την προσωπική του ζωή, ενώ εξομολογήθηκε πως: «Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές».

Όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου για την προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Κοίταξε, σήμερα δεν θα ήθελα να δώσω κάποιον τίτλο συγκεκριμένα, για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, και να πω και κάτι. Αλλά προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει».

«Δεν είναι θέμα αν κρύβομαι ή όχι, θεωρώ ότι πρέπει και εγώ να χαλαρώσω, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές οι ευθύνες. Είναι σε κάποια μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω. Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές», συνέχισε.

«Είναι ένας πόλεμος εσωτερικός»

Επιπλέον, είπε στη συνέντευξή του ότι: «Εσύ, όπως και όλος ο κόσμος, με τη γέννηση του παιδιού σου, δημιουργείς κάποιες άλλες ενοχές. Τώρα πάμε σε ένα έξτρα κομμάτι ενοχών. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στο κεφάλι σου, είναι ένας πόλεμος εσωτερικός».

«Για να χαλαρώσεις πρέπει και κάποιος να στο δώσει, και να χαλαρώσεις εσύ ο ίδιος. Οπότε όλα τα πράγματα, για να βγουν και να γίνουν φυσικά, πρέπει εσύ σαν άνθρωπος να το αποδεχτείς», κατέληξε.

