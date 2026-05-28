Βρετανία: Ένοχος ο 23χρονος Σιχ για τη δολοφονία φοιτητή με τελετουργικό μαχαίρι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Βίκρουμ Ντίγκουα υποστήριξε στην αστυνομία ότι ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Φωτογραφία: Hampshire Police / PA
Ένοχος κρίθηκε 23χρονος άνδρας για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόβακ, τον οποίο μαχαίρωσε θανάσιμα με τελετουργικό μαχαίρι των Σιχ στο Σαουθάμπτον τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του φοιτητή οικονομικών, ο οποίος υπέστη θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από την επίθεση με το μαχαίρι μήκους 21 εκατοστών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, λίγα λεπτά πριν από την επίθεση ο δράστης είχε καταγραφεί σε βίντεο του ίδιου του θύματος να λέει: «Είμαι κακός άνθρωπος».

Ο 23χρονος καταδικάστηκε επίσης για παράνομη οπλοφορία με αιχμηρό αντικείμενο σε δημόσιο χώρο.

Η μητέρα του απέκρυψε το όπλο

Ένοχη κρίθηκε και η μητέρα του, Κίραν Καούρ, 53 ετών, επειδή βοήθησε τον γιο της να εξαφανίσει το όπλο μετά τη δολοφονία.

Ο Ντίγκουα αναμένεται να καταδικαστεί τη Δευτέρα, ενώ η μητέρα του θα ακούσει την ποινή της στις 17 Ιουλίου.

Ο 18χρονος Χένρι Νόβακ πέθανε αφού δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος. Φωτογραφία: Family handout / PA
Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο Χένρι Νόβακ, τον οποίο περιέγραψε ως μεθυσμένο, τον είχε προσβάλει ρατσιστικά, τον είχε χτυπήσει και είχε ρίξει το τουρμπάνι του στο έδαφος.

Ωστόσο, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το βράδυ της επίθεσης ο 23χρονος φορούσε εμφανώς πάνω από τα ρούχα του ένα μεγάλο μαχαίρι τύπου shastar, καθώς και μικρότερο kirpan κρυμμένο κάτω από τα ρούχα και κρεμασμένο στον λαιμό του.

Τι είναι το kirpan

Το kirpan αποτελεί τελετουργικό μαχαίρι της θρησκείας των Σιχ και παραδοσιακά μεταφέρεται μέσα σε θήκη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται η κατοχή του για θρησκευτικούς λόγους, ωστόσο η χρήση του ως όπλο παραβιάζει τον κώδικα συμπεριφοράς των Σιχ.

Δήλωση του εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας Νίκολας Λόμπενμπεργκ δήλωσε στο δικαστήριο ότι το βράδυ της επίθεσης ο Ντίγκουα φορούσε «ένα εξαιρετικά μεγάλο μαχαίρι μέσα σε θήκη, σε κοινή θέα πάνω από τα ρούχα του» — ένα shastar μήκους 21 εκατοστών, λέξη στα παντζαμπί που σημαίνει όπλο ή μαχαίρι — καθώς και ένα μικρότερο kirpan κρεμασμένο στον λαιμό και κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η νεκροψία έδειξε ότι ο Χένρι Νόβακ έφερε τέσσερα τραύματα από μαχαίρι και ένα κόψιμο στο σαγόνι, ενώ δύο από τα τραύματα εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος των ποδιών του.

