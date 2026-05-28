Νίκολας Κέιτζ: Άλλαξε και επίσημα το επίθετό του για να μην είναι «ο κλόουν ξάδελφος» της οικογένειας Κόπολα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Lifestyle

Ο Νίκολας Κέιτζ (αριστερά) μαζί με την ξαδέλφη του Σοφία Κόπολα (κέντρο) και τον θείο του Φράνσις Φορντ Κόπολα (δεξιά). Φωτογραφία: Jeff Vespa Archive / WireImage
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι άλλαξε επίσημα το όνομά του πέρυσι, αφήνοντας οριστικά πίσω το επίθετο Κόπολα, ώστε να μη συνδέεται συνεχώς με τη διάσημη κινηματογραφική οικογένεια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που γεννήθηκε ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, δήλωσε στο Variety ότι προτίμησε να χτίσει τη δική του ταυτότητα αντί να παραμένει «ο κλόουν ξάδελφος» μιας χολιγουντιανής δυναστείας.

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Πέρυσι άλλαξα και νομικά το όνομά μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Καλύτερα να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδελφος στο περιθώριο μιας άλλης οικογένειας», πρόσθεσε.

Η έμπνευση από Marvel και avant-garde μουσική

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι το όνομα «Cage» προήλθε από τον ήρωα της Marvel Luke Cage, αλλά και από τον avant-garde συνθέτη John Cage.

Όπως εξήγησε, ήθελε επίσης ένα «σύντομο και απλό» όνομα, στα πρότυπα του Τζέιμς Ντιν.

«Κράτησα το Nicolas επειδή έτσι με ονόμασε ο πατέρας μου, με γαλλική ορθογραφία χωρίς “h”, κάτι που πάντα με δυσκόλευε γιατί όλοι το γράφουν λάθος», είπε.

Η πίεση του ονόματος «Κόπολα»

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι γιος του Όγκαστ Κόπολα και ανιψιός του θρυλικού σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα. Στην οικογένεια ανήκουν επίσης η Σοφία Κόπολα και ο Τζέισον Σβάρτσμαν.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι στα πρώτα του βήματα δεχόταν συνεχώς σχόλια για τη συγγένειά του με τον δημιουργό του «Αποκάλυψη Τώρα».

«Μου έλεγαν συνέχεια “I love the smell of Nicolas in the morning”», θυμήθηκε, παραπέμποντας στη διάσημη ατάκα της ταινίας.

«Κάποια στιγμή είπα “δεν το χρειάζομαι αυτό” και άλλαξα το όνομα σε Cage», είχε δηλώσει και παλαιότερα στο Wired.

Τα επόμενα projects

Ο 62χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Spider-Noir», βασισμένη στα κόμικ Spider-Man Noir της Marvel, ενώ θα υποδυθεί και τον θρυλικό προπονητή του NFL Τζον Μάντεν στην επερχόμενη ταινία «Madden», που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

