Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με 147 drones – Νεκρός πατέρας σε παιδική χαρά, χαροπαλεύει 3χρονο κοριτσάκι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν η επίθεση σε παιδική χαρά στη Χερσώνα, όπου σκοτώθηκε ένας πατέρας και τραυματίστηκαν σοβαρά η σύζυγός του και οι δύο μικρές κόρες τους.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Μαΐου στην περιοχή Κοραμπέλνι της Χερσώνας, όταν ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένη συνοικία με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών.

Κρίσιμη η κατάσταση 3χρονης

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, μία 36χρονη γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 3 και 6 ετών, τραυματίστηκαν, ενώ ο πατέρας των παιδιών σκοτώθηκε επί τόπου.

Η 3χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από την έκρηξη και πολλαπλά θραύσματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια.

Η 6χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυμάτων από θραύσματα και παραμένει νοσηλευόμενη σε σταθερή κατάσταση, ενώ η μητέρα τους νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη με κακώσεις στην κοιλιά και στο κεφάλι.

Πύραυλος Kinzhal και 147 drones

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Kinzhal και 147 drones, ανάμεσά τους και Shahed.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 138 drones.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ο πύραυλος Kinzhal και εννέα drones έπληξαν στόχους σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones καταγράφηκαν σε ακόμη έξι σημεία.

Ζημιές σε κατοικίες και υποδομές

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν συνολικά ακόμη 12 άνθρωποι, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, σπίτια, τράπεζα, εστιατόριο και αγωγό φυσικού αερίου, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε στην πόλη Ντρουζκίβκα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι από επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, ενώ στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 58 και 65 ετών.

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκε 11χρονο αγόρι από ρωσική επίθεση με drone, ενώ στην περιφέρεια Χαρκόβου τραυματίστηκε ένας 62χρονος άνδρας.

