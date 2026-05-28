Ελβετία: Ο δράστης που μαχαίρωσε 3 άτομα φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» – Δείτε βίντεο από τη σύλληψη

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στη Ζυρίχη της Ελβετίας το πρωί της Πέμπτης. Ένας 31χρονος άνδρας επιτέθηκε σε αρκετούς περαστικούς και τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» την ώρα που εξαπέλυε τη βίαιη επίθεσή του.

Η στιγμή της σύλληψης

Police say a 31-year-old man stabbed/attacked passersby at train station in Winterthur, Switzerland, injuring 4 people, some seriously. Witnesses reported him shouting “Allahu Akbar” as people, including a kindergarten class, fled in all directions. https://t.co/fipxbOahZg pic.twitter.com/WpolTJEVVQ — GeoTechWar (@geotechwar) May 28, 2026

Ο ένοπλος δράστης, ο οποίος περιγράφεται ως 31χρονος Ελβετός υπήκοος, μαχαίρωσε τρεις άνδρες με «λεπίδα» λίγο μετά τις 8:30 π.μ. στον σιδηροδρομικό σταθμό Winterthur έξω από τη Ζυρίχη, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τους ανυπεράσπιστους ανηλίκους.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας αναγνώστης στο Blick. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά» περιέγραψε.

