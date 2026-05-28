Τραμπ: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σπουδαίο, δεν έχει ξαναγίνει εισιτήρια να πωλούνται τόσο γρήγορα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία των πωλήσεων εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7).

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σπουδαίο. Είναι το πιο επιτυχημένος από πλευράς πωλήσεων εισιτηρίων. Δεν έχει ξαναγίνει εισιτήρια να πωλούνται τόσο γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα αυτό τον μήνα, επέκρινε την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, δηλώνοντας ότι δεν θα πλήρωνε περισσότερα από 1.000 δολάρια για να παρακολουθήσει τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας των ΗΠΑ.

Όπως είναι γνωστό, οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν (27/5) ότι εξέδωσαν κλήτευση στη FIFA σχετικά με τις πρακτικές της σχετικά με την πώληση εισιτηρίων, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που εξέφρασαν σχετικές ανησυχίες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Νοροϊός στο «Αττικόν»: Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων πρόληψης

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανθεκτικότητα απέναντι στον πόλεμο – Τι λέει για ενέργεια, πληθωρισμό και ανάπτυξη

Νέα έρευνα: Γιατί οι online αγορές είναι σταθερή καταναλωτική συνήθεια για τους Έλληνες-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Το εντυπωσιακό ρεκόρ του Ήλιου: Μια μυστηριώδης εκπομπή ενέργειας που διήρκεσε 19 ημέρες

Η ανθρωπότητα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Γης, προειδοποιεί νέα μελέτη
περισσότερα
16:18 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κομισιόν: Επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ επέβαλε η Koμισιόν στην εταιρεία Temu για παραβίαση του νόμου αν...
15:52 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο – Θανατώθηκαν 106 ζώα

Κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπο...
15:41 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Νατάλια Βοντιάνοβα: Από την απόλυτη ανέχεια στις πασαρέλες – Η σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της LVMH

Έχει περπατήσει σε περισσότερες από 200 επιδείξεις μόδας, έχει κοσμήσει αμέτρητα εξώφυλλα περι...
14:58 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ελβετία: Ο δράστης που μαχαίρωσε 3 άτομα φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» – Δείτε βίντεο από τη σύλληψη

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν