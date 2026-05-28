Νατάλια Βοντιάνοβα: Από την απόλυτη ανέχεια στις πασαρέλες – Η σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της LVMH

Έχει περπατήσει σε περισσότερες από 200 επιδείξεις μόδας, έχει κοσμήσει αμέτρητα εξώφυλλα περιοδικών μόδας και έχει γίνει το πρόσωπο σε καμπάνιες κορυφαίων οίκων, από τον Calvin Klein μέχρι τη Stella McCartney. Σήμερα, η 44χρονη Νατάλια Βοντιάνοβα, το διάσημο μοντέλο από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι περιμένει το έκτο της παιδί, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue.

Πατέρας του παιδιού είναι ο σύζυγός της, ο 48χρονος Αντουάν Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του οίκου Christian Dior και γιος του Μπερνάρ Αρνό, του ανθρώπου που ελέγχει την αυτοκρατορία της LVMH (Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moët & Chandon κ.ά.), της οποίας η περιουσία άγγιζε τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η σημερινή υπερπολυτελής ζωή της Βοντιάνοβα δεν θυμίζει σε τίποτα τα πρώτα της χρόνια.

Η ίδια έχει εξομολογηθεί για την τεράστια επιτυχία της: «Έγινα επιτυχημένη κατά κάποιο τρόπο πέρα από τις ανάγκες μου, δεν μου φαινόταν σωστό. Ένιωθα ότι ο κόσμος είναι λάθος και αναρωτιόμουν γιατί είχα αυτό το παρελθόν, γιατί είχα αυτή την παιδική ηλικία και όλες αυτές τις εμπειρίες. Αμφισβητούσα πολλά».

Τα εφιαλτικά παιδικά χρόνια, η πείνα και ο κοινωνικός αποκλεισμός

Η Νατάλια γεννήθηκε στην πάμφτωχη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ (τότε ονομαζόταν Γκόρκι).

Ο πατέρας της τους εγκατέλειψε πριν εκείνη γίνει 2 ετών, ενώ αργότερα ο πατριός της έφυγε και αυτός όταν η μητέρα της, Λαρίσα, γέννησε την ετεροθαλή αδελφή της Νατάλια, την Οξάνα, η οποία γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και αργότερα διαγνώστηκε με σοβαρό αυτισμό.

«Μας έλειπαν τα πάντα στην παιδική μου ηλικία — συμπεριλαμβανομένης της συμπόνιας από τους άλλους ανθρώπους εξαιτίας της αδελφής μου. Οι άνθρωποι μισούσαν να μας έχουν γείτονες», είχε δηλώσει στο περιοδικό Options.

«Δεν υπήρχε καμία υποστήριξη γύρω μας για ειδικές ανάγκες και η μητέρα μου αρνήθηκε να βάλει την Οξάνα σε κάποιο ίδρυμα, οπότε δεν μπορούσαμε να της δώσουμε αυτό που χρειαζόταν. Μπορούμε να γελάμε με αυτό τώρα, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο εκείνη την εποχή».

Για να ζήσει τα παιδιά της (είχε και μια τρίτη κόρη, την Κριστίνα), η μητέρα της έστησε έναν παράνομο πάγκο με φρούτα.

Από τα 11 της χρόνια, η Νατάλια άρχισε να χάνει μαθήματα στο σχολείο για να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα στο ψύχος μαζί με τη μητέρα της, ενώ στο σπίτι φρόντιζε την Οξάνα.

Το φαγητό ήταν ελάχιστο. «Ήμουν πεινασμένη τον περισσότερο καιρό — το συνηθίζεις», είχε αποκαλύψει στην Daily Mail.

Δεν υπήρχαν παιχνίδια, διακοπές ή ιδιωτικότητα. Μοιραζόταν το ίδιο κρεβάτι με την Οξάνα για δέκα χρόνια.

Συχνά αναγκαζόταν να φοράει παπούτσια προηγούμενων ετών που δεν της χωρούσαν: «Ήταν βασανιστικός πόνος — δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο επώδυνο ήταν».

Λόγω της φτώχειας και της αναπηρίας της αδελφής της, το bullying στο σχολείο ήταν ανελέητο.

«Έχω ακόμα μια ουλή επειδή κάποιος μου πέταξε κάτι μεταλλικό — αιμορραγούσα. Αλλά η ψυχολογική κακοποίηση ήταν χειρότερη. Με έφτυναν και έλεγαν ότι είμαι βρώμικη σαν την αδελφή μου και ότι δεν θέλουν να με αγγίζουν γιατί θα δηλητηριαστούν», έχει δηλώσει.

Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που η έφηβη Νατάλια, βλέποντας τη μητέρα της να καταρρέει, δεν της μιλούσε καν για τις δικές της ανάγκες ή τις αλλαγές στο σώμα της – όταν μεγάλωσε το στήθος της, νόμιζε ότι είχε καρκίνο.

Η Νατάλια ανέλαβε τον πάγκο των φρούτων, δουλεύοντας ακόμη και τη νύχτα σε θερμοκρασίες που άγγιζαν τους -40 βαθμούς Κελσίου: «Ήταν χειρότερα από ό,τι θα μπορούσατε πιθανώς να φανταστείτε. Αλλά ήταν καλή εξάσκηση!».

Η μεγάλη αλλαγή, ο πρώτος γάμος και η γνωριμία με τον Αρνό

Στα 17 της, ένας σκάουτερ μοντέλων την ανακάλυψε και την προέτρεψε να πάει στη Μόσχα. Πολύ σύντομα βρέθηκε στο Παρίσι και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα του κόσμου – το 2012 κέρδιζε 8,6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Στα 19 της παντρεύτηκε τον Βρετανό αριστοκράτη Τζάστιν Πόρτμαν, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά: τον Λούκας (σήμερα 24 ετών), τη Νέβα (20 ετών) και τον Βίκτορ (18 ετών).

Μάλιστα, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της γιου, επέστρεψε στην πασαρέλα. «Έκανα 40 επιδείξεις εκείνη τη σεζόν!». Το ζευγάρι χώρισε το 2010.

Λίγο μετά, η Νατάλια ερωτεύτηκε τον Αντουάν Αρνό. Για τη γνωριμία τους, το μοντέλο είχε δηλώσει το 2017 στο περιοδικό W: «Σχεδόν από το πρώτο μας ραντεβού, ήταν ένα υπέροχο ταξίδι σε τρενάκι του λούνα παρκ».

«Θυμάμαι που την είδα και μου έπεσε το σαγόνι. Θέλω να πω, φυσικά είναι όμορφη, αλλά έχει κάτι το απροσδιόριστο. Υπάρχει μια αύρα γύρω της», είχε συμπληρώσει εκείνος.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον Μαξίμ (11 ετών) και τον Ρομάν (9 ετών).

Παρά τη λάμψη, η Βοντιάνοβα αποκάλυψε το 2019 στην εφημερίδα The Telegraph ότι εκείνη κάνει τις περισσότερες δουλειές του σπιτιού. Η ίδια πρόσθεσε ότι εκείνος βοηθά μόνο στο να βάζει τα παιδιά για ύπνο.

Ο γάμος στο δημαρχείο και το προγαμιαίο συμβόλαιο

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στα τέλη του 2019, με τη Νατάλια να γράφει στα social media: «Αυτή η χρονιά ήταν όμορφη και πολύ αξιομνημόνευτη. 2020 σου ερχόμαστε. Ανυπομονώ να γιορτάσω το [νέο] έτος με τα αγαπημένα μας πρόσωπα».

Παντρεύτηκαν το 2020 με μια λιτή τελετή σε δημαρχείο του Παρισιού, καθώς τα αρχικά μεγαλοπρεπή σχέδιά τους ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Σε podcast της Σούζι Μένκες, η Νατάλια αποκάλυψε ότι το νυφικό της εμπνευσμένο από μια πιο «ροκ εν ρολ» εκδοχή αυτού της Γκρέις Κέλι, δεν είχε προλάβει καν να ετοιμαστεί λόγω των περιορισμών.

Παραδέχτηκε επίσης ότι ο χωρισμός από τον πρώτο της σύζυγο την έκανε διστακτική. «Ειλικρινά, μετά τον τελευταίο χωρισμό δεν βιαζόμουν να παντρευτώ. Αλλά ο χρόνος έδειξε ότι αυτή η σχέση είναι πολύ δυνατή», είχε πει.

Το μοντέλο ξεκαθάρισε ότι υπέγραψε προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Αρνό, εξηγώντας τη φιλοσοφία της: «Όταν χτίζεις μια σχέση ζωής, πρέπει να έχεις συζητήσει όλα τα πιθανά σενάρια».

«Αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, θα θέλετε να αγαπιέστε ακόμα κι αν χωρίσετε, και ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσετε τη σχέση φιλική είναι να έχετε μια σταθερή συμφωνία σε ισχύ. Παραμένετε μαζί για τους σωστούς λόγους επίσης, επειδή η οικονομική πλευρά, η οποία μπορεί να είναι το πολύ επώδυνο κομμάτι μιας σχέσης, είναι εκτός κάδρου και υπάρχει μόνο αγάπη».

Σήμερα, η οικογένεια ζει σε ένα σπίτι με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

Παρά τα πλούτη τους, η Νατάλια παραμένει ολιγαρκής: «Δεν αγοράζουμε πολλά. Μόνο τα απαραίτητα ψώνια στις ΗΠΑ. Αγοράζουμε για όλο τον χρόνο — ίσως μερικά τζιν, μερικά πουκάμισα, κάτι ζεστό και αυτό είναι όλο. Είμαστε πολύ χαμηλών τόνων».

Η ανακοίνωση της έκτης εγκυμοσύνης της ενθουσίασε τον χώρο της μόδας, με την επικεφαλής σύνταξης της γαλλικής Vogue, Κλερ Τόμσον-Τζόνβιλ, να δηλώνει: «Ανάμεσα σε δύο επιδείξεις μόδας, στην αρχή της χρονιάς, η Νατάλια Βοντιάνοβα μού εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν έγκυος. Το έκτο της παιδί, στα 44 της. Ήξερα αμέσως ότι έπρεπε να είναι το αστέρι του καλοκαιρινού μας εξωφύλλου».

Με πληροφορίες από: Daily Mail