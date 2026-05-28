Κομισιόν: Επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ επέβαλε η Koμισιόν στην εταιρεία Temu για παραβίαση του νόμου αναφορικά με παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Πρόκειται για τον Νόμο που αφορά τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Κομισιόν.

Ύστερα από σχετική έρευνα που διενήργησε η Κομισιόν, διαπιστώθηκε πως η εταιρεία δεν μπόρεσε να εντοπίσει και να αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους που προκύπτουν από την πώληση των παράνομων και των επικίνδυνων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές προς την εταιρεία: Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στην αγορά μας των 450 εκατ. καταναλωτών, τότε θα πρέπει να σεβαστείτε τους κανόνες μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ.

Η έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας, δοκιμάστηκαν «μυστικοί αγοραστές », όπου διαπιστώθηκε πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στα προϊόντα. Ειδικότερα:

Πολλές μικρές ηλεκτρονικές συσκευές δεν ήταν ασφαλή, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που έγιναν.

Αρκετά παιχνίδια κρίθηκαν επικίνδυνα, λόγω του ότι περιείχαν χημικές ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή παρουσίαζαν κινδύνους πνιγμού λόγω αποσπώμενων εξαρτημάτων.

« Οι πελάτες της Temu είναι 130 εκατ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η εταιρεία δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από την πώληση των παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της», τόνισε ο κ. Ρενιέ και ανέφερε ορισμένα από αυτά που βρίσκονται στην “μαύρη”λίστα της Κομισιόν.

Πρόκειται για «επικίνδυνα παιχνίδια και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν την κατάλληλη σήμανση αλλά και ρούχα και κοσμήματα που περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες », είπε. Παράλληλα, η Κομισιόν κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν αξιολόγησε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η πλατφόρμα της. Ενδεικτικά, οι προτάσεις για τα συστήματα προϊόντων και οι προωθητικές ενέργειες μέσω συνεργαζόμενων influencers, μπορεί να ενισχύσουν τη διάδοση των παράνομων προϊόντων.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Η εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει έως τις 28 Αυγούστου το σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης. Αρχικά αυτό θα αξιολογήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών και μετέπειται η Κομισιόν θα εκδώσει την τελική της απόφαση για την εφαρμογή των μέτρων. Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες, τότε ενδέχεται να της επιβληθούν επιπρόσθετες χρηματικές κυρώσεις.