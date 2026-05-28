Ισάκ Νταρ: Στην Ουάσινγκτον ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με Ρούμπιο για τον πόλεμο στο Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πακιστάν
Φωτογραφία Αρχείου: Γραφείο Πρωθυπουργού του Πακιστάν μέσω AP
Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με βασικό θέμα τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Νταρ, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Πακιστάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο και χαρακτήρισε τη συνομιλία «σημαντικό βήμα πιο κοντά προς την περιφερειακή ειρήνη».

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι «τα επιτεύγματα αυτών των διαπραγματεύσεων δημιουργούν αισιοδοξία πως ένα θετικό και διαρκές αποτέλεσμα είναι εφικτό», αναφέρει το Sky News.

Ρόλος διαμεσολαβητή για το Πακιστάν

Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί το Σαββατοκύριακο φαίνεται να έχει περιοριστεί μετά την επανέναρξη των αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων.

